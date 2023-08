GUATEMALA ELEIÇÕES: Arévalo vence eleição presidencial na Guatemala com discurso anticorrupção

EQUADOR ELEIÇÕES: Eleição presidencial vai para o 2º turno com novo duelo entre esquerda e direita

O novo presidente da Guatemala, o social-democrata Bernardo Arévalo, reiterou no domingo (20) sua promessa de luta ferrenha contra a corrupção "para recuperar a confiança no Estado e na democracia", após sua ampla vitória nas urnas.

Bernardo Arévalo é eleito presidente da Guatemala com forte discurso anticorrupção

CIDADE DA GUATEMALA:

Arévalo, o novo presidente que promete uma 'primavera' para a Guatemala

Em dois meses, Bernardo Arévalo passou de ser quase um desconhecido à posição de vencedor na eleição presidencial da Guatemala com sua promessa de empreender um combate frontal à corrupção, um problema endêmico no país.

(Guatemala eleições política, Perfil, 620 palavras, já transmitida)

CIDADE DA GUATEMALA:

Cinco pontos para entender a vitória esmagadora de Arévalo na Guatemala

O social-democrata Bernardo Arévalo conquistou a Presidência da Guatemala favorecido pelo cansaço da população com uma elite dirigente acusada de corrupção. Confira a seguir cinco pontos para entender a vitória esmagadora deste candidato, que há apenas dois meses era quase desconhecido.

(Guatemala política eleições justiça, Quadro, 600 palavras, a ser transmitida)

=== EQUADOR ELEIÇÕES ===

QUITO:

Equador definirá presidente no 2º turno em novo duelo entre esquerda e direita

O Equador definirá o próximo presidente no segundo turno de 15 de outubro, em um novo duelo entre o socialismo e a direita para governar um país dividido, abalado pela violência do narcotráfico e de luto pelo assassinato de um candidato.

(Equador eleições meio-ambiente minas política referendo, 850 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

QUITO:

González-Noboa: a reedição de uma batalha entre polos opostos no Equador

De um lado, uma vitória cantada. Do outro, a surpresa. Luisa González, a advogada e atleta que personifica o socialismo, enfrentará o empresário de direita e milionário Daniel Noboa no segundo turno presidencial no Equador.

(Equador eleições política referendo, Perfil, 750 palavras, já transmitida)

QUITO:

Equador aprova referendo para suspender extração de petróleo no parque amazônico Yasuní

Em uma consulta popular histórica, 59% dos eleitores equatorianos aprovaram a suspensão da exploração de petróleo em um setor do parque amazônico do Yasuní, de acordo com o resultado oficial de 98% das urnas eleitorais divulgado nesta segunda-feira (21).

(Equador clima meio-ambiente minas referendo, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Biden viaja para o Havaí em meio a críticas por sua resposta aos incêndios

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viaja para o Havaí nesta segunda-feira (21) para ver os danos causados pelos incêndios de Maui, se reunir com sobreviventes e responder às críticas de que seu governo demorou muito para reagir à catástrofe.

(EUA política Havaí incêndio, 581 palavras, já transmitida)

LOS ANGELES:

Tempestade tropical Hilary provoca chuvas recorde na Califórnia

A tempestade tropical Hilary causou chuvas recorde no sul do estado da Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, o que obrigou a fechar escolas, estradas e negócios antes de chegar a Nevada nesta segunda-feira (21).

(EUA México clima meteorologia inundações tempestade, 582 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Enfermeira britânica condenada à prisão perpétua por assassinatos de bebês

Um tribunal britânico condenou, nesta segunda-feira (21), à prisão perpétua a enfermeira considerada culpada pelos assassinatos de sete recém-nascidos e outras tentativas de homicídio, um caso que provocou grande comoção no Reino Unido.

(GB justiça hospitais infância medicina homicídio, 690 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

LONDRES:

Guardas de fronteira sauditas mataram centenas de migrantes etíopes, afirma ONG

Guardas de fronteira sauditas atiraram e mataram centenas de migrantes etíopes que tentaram entrar no rico reino através do Iêmen entre março de 2022 e junho de 2023, denunciou a ONG Human Rights Watch (HRW) em um relatório publicado nesta segunda-feira (21).

(Etiópia Arábia direitos migração Iêmen, 520 palavras, já transmitida)

AFRIN:

'Foi como o apocalipse', sírios recordam os 10 anos de ataque químico em Guta

Sírios que habitam áreas controladas por rebeldes recordam nesta segunda-feira (21) os 10 anos dos ataques químicos que mataram quase 1.400 pessoas perto de Damasco, um dos piores momentos do conflito que permanecem impunes.

(Síria conflito químicos direitos armamento, 614 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

China reduz taxa de juros para estimular a economia

O Banco Central da China reduziu, nesta segunda-feira (21), uma taxa de juros crucial, uma medida para tentar reverter a crescente desaceleração pós-covid da segunda maior economia do mundo.

(China juros economia, 630 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

ESTOCOLMO:

Síndrome de Estocolmo, um mito que perdura há meio século

"Todos no chão, a festa começa!": com estas palavras, Jan-Erik Olsson, de submetralhadora na mão e sob o efeito de entorpecentes, entrou em uma agência bancária do centro de Estocolmo em 23 de agosto de 1973.

(Suécia Mulheres psicologia crime, 810 palavras, já transmitida)

MÉXICO:

Fãs aguardam Taylor Swift na América Latina entre fervor e frustração

Renan enfrentou assaltantes no Brasil defendendo seu sonho de ver Taylor Swift, Ingrid denuncia "abuso" no México por ingressos caros, Iara faz fila há meses na Argentina para garantir o melhor lugar em seu show.

(México música Brasil Argentina Chile, a ser transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]