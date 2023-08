Papa se reúne com chefe de Estado-Maior dos EUA para falar sobre Ucrânia

O papa Francisco recebeu, nesta segunda-feira (21), no Vaticano, o general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, para falar principalmente sobre a guerra na Ucrânia.

O sumo pontífice está "obviamente muito preocupado com centenas de milhares de pessoas mortas e feridas e com as vidas de civis inocentes que se perderam", declarou Milley a jornalistas a bordo de um avião militar americano, após a reunião.

"Está muito interessado em ouvir mais pontos de vista sobre o estado e a situação da gurra, assim como sobre a tragédia humana em andamento na Ucrânia", afirmou.