Lula deve passar dia no hotel em reuniões preparatórias do Brics com Haddad e outros ministros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve passar o dia em reuniões fechadas com sua assessoria e ministros, no hotel The Leonardo, em Johannesburgo, nesta segunda-feira, dia 21.

Segundo a Presidência, Lula optou por dividir o dia entre descanso do deslocamento aéreo e conversas prévias relacionadas aos assuntos que discutirá na Cúpula do Brics, com líderes políticos da Rússia, da China, da Índia e da África do Sul, país anfitrião. Entre as questões principais, estão a expansão do Brics, travada pelo Brasil, e a adoção de alternativas financeiras ao dólar para transações comerciais internacionais.

Lula desembarcou para a 15ª Cúpula do Brics na manhã desta segunda-feira, acompanhado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, além do assessor especial Celso Amorim.