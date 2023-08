González-Noboa: a reedição de uma batalha entre polos opostos no Equador

De um lado, uma vitória cantada. Do outro, a surpresa. Luisa González, a advogada e atleta que personifica o socialismo, enfrentará o empresário de direita e milionário Daniel Noboa no segundo turno presidencial no Equador.

As bases do ex-presidente Rafael Correa (2007-2017) confiaram em sua pupila no primeiro turno deste domingo. González, 45 anos, saiu vitoriosa nas eleições e está perto de concretizar o desejo de levar o correísmo de volta ao poder.

Do outro lado está Daniel Noboa, 35 anos, formado em universidades renomadas dos Estados Unidos e convocado para representar os críticos do ex-presidente no segundo turno, em 15 de outubro.