González celebra 'vitória' no 1º turno da eleição presidencial no Equador

A candidata correísta Luisa González celebrou, neste domingo (20), sua "grande vitória" no primeiro turno das eleições presidenciais do Equador e afirma que avançou para o segundo turno junto com o candidato de direita Daniel Noboa, com 46,6% dos votos apurados.

Seguindo a tendência das pesquisas, a herdeira política do ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017) lidera as eleições marcadas por fortes operações de segurança devido à violência do tráfico de drogas e à morte a tiros do candidato Fernando Villavicencio 11 dias antes das eleições.

"Obrigada por esta grande vitória", disse González em um bairro popular ao sul de Quito. "Estamos felizes porque estamos fazendo história".