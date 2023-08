Equador vota por suspender extração de petróleo no parque amazônico Yasuní

Os equatorianos votaram a favor de suspender parte da extração de petróleo em uma reserva da Amazônia, segundo os resultados do histórico referendo de domingo (20), considerado um exemplo mundial no âmbito do debate climático.

O "Sim" para deixar o petróleo no subsolo por tempo indeterminado no bloco 43 dentro da reserva Yasuní obteve o apoio de 59% dos votantes, contra o "Não", revela a apuração do Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

O parque Yasuní (leste) é um dos lugares mais biodiversos do mundo, onde vivem comunidades indígenas, e é a joia da coroa da estatal Petroecuador.