Equador elege presidente em eleição marcada pela violência

"Estamos fazendo história", disse González ao comemorar sua "grande vitória" no primeiro turno, enquanto Noboa garantiu que "a juventude" o escolheu "para ganhar do correísmo".

O rosto do falecido Villavicencio, ex-jornalista centrista que ocupava o segundo lugar nas pesquisas antes de ser assassinado, aparecia nas cédulas junto com outros sete candidatos, pois já estavam impressas quando ele foi baleado por um assassino de aluguel colombiano.

No fechamento da votação, a autoridade eleitoral registrou uma participação de 82% dos 13,4 milhões de equatorianos obrigados a votar, em um país com 18,3 milhões de habitantes. No exterior, houve "dificuldades" para votar por via eletrônica, segundo as autoridades.

Antes do assassinato, uma pesquisa mostrava Villavicencio atrás de González e seguido pelo ex-francoatirador e ex-paraquedista Jan Topic (direita), que aparece em quarto lugar com 15% dos votos.

A quinta colocação parcial é do ex-vice-presidente Otto Sonnenholzner (direita) com 7%, seguido do líder indígena Yaku Pérez (esquerda), com 4%.

Após o assassinato, uma nova pesquisa mostrou González ainda na liderança com Topic em segundo.

O Equador encerrou uma curta campanha eleitoral marcada pela violência política, na qual também foram assassinados um prefeito, um candidato a deputado e um líder local do correísmo.

O assassinato do candidato presidencial mudou as perspectivas da disputa eleitoral, na qual Noboa emergiu como uma surpresa neste domingo, apoiado por uma facção da direita.

Ele é filho de um dos homens mais ricos do Equador, que afirma que ele era uma criança com "vigor", um adolescente "responsável" e agora se tornou um jovem "bem-sucedido".

Segundo especialistas, sua candidatura ganhou impulso após o único debate presidencial, no qual ele apareceu com um colete à prova de balas alegando ameaças de morte.

Grupos ligados a cartéis mexicanos e colombianos competem pelo negócio de drogas e usam prisões como centros de operações, onde ocorreram massacres violentos que resultaram na morte de 430 detentos desde 2021.

No ano passado, o Equador atingiu um recorde de 26 homicídios para cada 100.000 habitantes, quase o dobro de 2021.

A pobreza afeta 27% da população em uma economia dolarizada, e um quarto dos equatorianos trabalham informalmente ou estão desempregados.

Um histórico referendo para deter a exploração de petróleo em uma parte do parque nacional amazônico Yasuní também foi votado neste domingo, em um momento em que o mundo busca reduzir os combustíveis fósseis e combater as mudanças climáticas.

"Que planeta vamos deixar para as gerações futuras?", questionou o funcionário Luis Veloso, de 52 anos, em Quito, se opondo ao petróleo, que representa 10% do PIB do Equador.

Com 23% das cédulas do referendo apuradas, o 'Sim' para manter o petróleo sob a terra tinha 59% dos votos.

lv/das/db/jc/am