Doença da Era Vitoriana prolifera na Escócia

O raquitismo, uma doença relacionada à pobreza e à desnutrição que afetava as periferias do Reino Unido do século XIX, está aumentando na Escócia, de acordo com dados publicados neste fim de semana.

Ao todo, 442 casos foram registrados em 2022, frente a 354 em 2018, mostraram os dados de 13 das 14 juntas sanitárias escocesas.

Esta doença afeta o esqueleto e pode provocar deformações, como pernas arqueadas e joelhos desalinhados, pela falta de exposição ao sol e deficiências de vitamina D, encontrada em alimentos como óleo de peixe e ovos.