Comunicado do Business Wire :Thales

Durante décadas, a experiência da Thales permitiu que profissionais de investigação registrassem, analisassem e comparassem características biométricas com o mais alto nível de desempenho.Hoje, a Thales leva as investigações forenses ao próximo nível com uma das melhores soluções com classificaçãoNIST, sem comprometer a precisão, personalização e escalabilidade.Com seu novo Conjunto de Evidências e Investigação, a Thales enfatiza a acessibilidade remota e a máxima mobilidade, ao oferecer total flexibilidade e melhores resultados às forças de segurança.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230821724413/pt/

(Photo: Thales)