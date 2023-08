Comunicado do Business Wire :Korea Maritime Institute

A Conferência Internacional sobre Comunidades Pesqueiras 2023 (ICFC 2023) acontecerá de 19 a 21 de setembro de 2023 no Centro Internacional de Convenções e Exibições do Porto de Busan (BPEX). A conferência reunirá representantes das comunidades pesqueiras de todo o mundo para discutir sobre os desafios que encaram e desenvolver soluções colaborativas. (Imagem: Business Wire)

O Instituto Marítimo da Coreia (KMI, Korean Maritime Institute; presidente Jong-Deog Kim) anunciou que o site oficial da Conferência Internacional sobre Comunidades Pesqueiras 2023 será apresentado no dia da abertura (19 a 21 de setembro), no D-33. A conferência conta com apresentações e discussões com importantes especialistas de 25 países participantes e 10 sessões acadêmicas confirmadas até o momento.

O KMI está organizando a Conferência Internacional sobre Comunidades Pesqueiras 2023 (ICFC 2023) há dez meses, em parceria estreita com entidades globais como a FAO, e operando o Comitê de Planejamento da ICFC.

A cidade metropolitana de Busan (cidade-sede), ESCAP (Comissão Econômica e Social das Nações Unidas para a Ásia e o Pacífico) e PEMSEA (Parcerias em Gestão Ambiental para os Mares do Leste Asiático) são os parceiros especiais da ICFC 2023, a primeira conferência do tipo na comunidade internacional. Por meio de sua assistência técnica, a FAO vem contribuindo significantemente para a criação dessa conferência e o engajamento da comunidade internacional. Internacionalmente, funcionários de nível ministerial e vice-ministerial e especialistas da África (Tanzânia, Guiné Equatorial, Ilhas Maurícia), Ilhas do Pacífico (Tuvalu, Austrália), América do Norte e do Sul (Argentina, Peru, Canadá) e Ásia (Sri Lanka, Indonésia) estarão presentes, começando a jornada inaugural da conferência com a declaração da Visão Internacional para as Comunidades Pesqueiras e a formação e operação de um comitê organizador para preparar planos de implementação conjunta. Na Coreia, um total de 44 organizações patrocinadoras estão trabalhando juntas, incluindo três organizações cooperativas, como o Comitê Presidencial de Agricultura, Pesca e Política Rural, o Ministério dos Oceanos e da Pesca e organizações relevantes.

A primeira ICFC 2023 será aberta com as palestras inaugurais "100% peixe - Crescimento da economia azul em comunidades menores", realizada por Thor Sigfusson, CEO da Ocean Cluster na Islândia, e "Transformação azul", proferida por Manuel Barange, diretor da divisão de pesca da FAO. Com o tema "One Ocean, Ocean Fishing Community: Transformation towards the Future and the Great Voyage" (Um oceano, comunidade de pesca oceânica: transformação ao futuro e a grande travessia), um total de 60 acadêmicos nacionais e internacionais, bem como importantes especialistas participarão nas áreas de comunidades pesqueiras; pescadores jovens e pescadoras; cooperação internacional; mudança climática e gestão de desastres; comunidades pesqueiras inteligentes; patrimônio pesqueiro; e turismo em comunidades pesqueiras.

"A Conferência Internacional sobre Comunidades Pesqueiras 2023 será o primeiro passo para criar cooperação e solidariedade entre países e regiões por meio de desenvolvimento sustentável e das comunidades pesqueiras", afirmou Jong-Deog Kim, presidente do Instituto Marítimo da Coreia. "Após o evento inaugural em setembro deste ano, continuaremos fazendo esforços para regularizar a ICFC e expandir o número de organizações internacionais e países participantes para fortalecer a rede global nas comunidades pesqueiras".

