Comunicado do Business Wire :HiTHIUM

Sobre o Pacto Global das Nações Unidas

Lançado em 2000, o Pacto Global das Nações Unidas se tornou a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa, com mais de 20 mil membros corporativos e outras partes interessadas de quase 170 países em todo o mundo.

Sobre a HiTHIUM

Fundada em 2019, a HiTHIUM é líder em fabricação de produtos de armazenamento de energia de bateria estacionária de máxima qualidade para aplicações em escala de serviços de utilidade bem como comerciais e industriais. Com quatro centros distintos de P&D e várias instalações de produção "inteligente", as inovações da HiTHIUM incluem melhorias revolucionárias à segurança das suas baterias de lítio-íon, bem como aumentos em eficiência e ciclo de vida. Com fundadores e executivos sêniores que acumulam décadas de experiência na área, a HiTHIUM alavanca sua especialização em sistema de armazenamento de energia de bateria (BESS, battery energy storage system) para fornecer aos parceiros e clientes avanços exclusivos em armazenamento de energia. A empresa tem sede em Xiamen, China, com outras unidades de produção, pesquisa ou vendas em Shenzhen, Chongqing, Munique e Califórnia. A HiTHIUM enviou 10 GWh de capacidade de bateria, 5 GWh apenas em 2022, e está ampliando sua atual capacidade de produção de 45 GWh para 70 GWh até o final de 2023.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.