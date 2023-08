Comunicado do Business Wire :HCL

HCL, um conglomerado internacional e UpLink, a plataforma de inovação aberta do Fórum Econômico Mundial, anunciaram a abertura de inscrições para o Desafio Desperdício Zero de Água, parte da Iniciativa de Inovação Aquapreneur.O desafio requer abordagens inovadoras de uso da água para melhorar a conservação da água doce desde a oferta até a demanda, ao avançar para o desperdício zero de água. No encerramento do desafio, 10 vencedores irão receber um prêmio financeiro total de 1,75 milhões de francos suíços.

Este é o segundo desafio de cinco Desafios da Iniciativa de Inovação Aquapreneur da HCL e UpLink. Foi lançado no ano passado em Davos, em maio de 2022, a fim de criar um ecossistema inédito de inovação para o setor mundial de água doce. A última data para se inscrever no desafio do segundo ano é 2 de outubro de 2023. Detalhes completos e critérios de elegibilidade podem ser encontradosneste link. Sob esta iniciativa, a HCL comprometeu US$ 15 milhões até 2027 para dar suporte aos empreendedores com foco hídrico.

Roshni Nadar Malhotra, Presidente daHCLTech, disse "À medida que a mudança climática continua se intensificando e os recursos de água doce se tornando mais escassos, as empresas têm uma oportunidade única de fazer uma diferença substancial no mundo em que vivemos. Na HCL, estamos comprometidos em ajudar a resolver esta crise mundial. Em parceria com a UpLink, estamos prontos para anunciar a segunda edição de nossa Iniciativa de Inovação Aquapreneur, rumo ao desperdício zero de água.Embora nosso compromisso com esta causa vital seja inabalável, convidamos outras organizações a se unirem a nós nesta missão compartilhada, contribuindo com fundos essenciais e catalisando uma exposição generalizada."

Gim Huay Neo, Diretor Geral do Centro para Natureza e Clima no Fórum Econômico Mundial, disse "A Iniciativa de Inovação Aquapreneur vem construindo um vibrante ecossistema de inovação hídrica, que é crucial para conservar e restaurar ecossistemas totalmente naturais. Ao conectar inovadores, especialistas, investidores e parceiros, esta iniciativa está acelerando soluções de alto impacto para aumentar a segurança hídrica. Já estamos vendo um impacto significativo com os dez vencedores do primeiro Desafio de Inovação e animados em expor e respaldar um novo grupo de empreendedores Aquapreneur."

O foco do desafio deste ano será:

-- Captar e proteger o abastecimento de água doce

Proteger reservatórios de água subterrânea ao captar recursos hídricos adicionais. As soluções podem se centralizar em recarregar águas subterrâneas, captar águas pluviais e de temporais ou água da atmosfera, prevenir ou minimizar vazamentos, aumentar a resiliência do ecossistema ou monitorar e gerenciar a água doce.