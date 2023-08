Bernardo Arévalo, de centro-esquerda, vence 2º turno das eleições presidenciais da Guatemala

O candidato de centro-esquerda Bernardo Arévalo, de 64 anos, venceu neste domingo, 20, o segundo turno das eleições presidenciais da Guatemala, com 58% dos votos, com 98% da apuração concluída. A ex-primeira-dama Sandra Torres ficou com 36% da preferência do eleitorado. A presidente do Supremo Tribunal Eleitoral do país, Blanca Alfaro, disse que Arévalo é o "virtual vencedor" do pleito. O atual presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, saudou a vitória de Arévalo em uma publicação na rede social X (ex-Twitter) e convidou o eleito para iniciar a transição assim que o resultado das eleições for confirmado. Fonte: Associated Press.