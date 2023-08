Austrália realiza exercícios conjuntos com Filipinas e EUA no mar da China Meridional

A Austrália implantou seu maior navio de guerra nesta segunda-feira (21), em exercícios conjuntos com as Filipinas e os Estados Unidos no disputado mar da China Meridional, uma operação destinada a reforçar seus laços de defesa diante da crescente presença militar de Pequim.

A China enviou centenas de navios da Guarda Costeira e da Marinha para patrulhar e militarizar os recifes nessas águas disputadas, que o gigante asiático reivindica quase inteiramente, apesar de uma decisão internacional que contesta a legalidade dessa posição.

O HMAS Canberra é um dos muitos navios que participam do exercício Alon nas Filipinas, que acontece pela primeira vez como parte da atividade anual Indo-Pacific Endeavor, da Austrália.