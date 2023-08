Apesar de cair nas semis em Cincinnati, Swiatek segue no topo do ranking da WTA

A polonesa Iga Swiatek segue no topo do ranking da WTA, publicado nesta segunda-feira (21), apesar de ter caído nas semifinais do torneio de Cincinnati.

Swiatek foi eliminada pela jovem americana Coco Gauff, que posteriormente foi campeã, batendo na final de domingo a tcheca Karolina Muchova.

Aos 22 anos, a polonesa, que em Cincinnati buscava o 16º troféu da carreira, se prepara agora para defender seu título no US Open (28 de agosto - 10 de setembro).