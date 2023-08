Alcaraz se mantém no topo do ranking da ATP; Djokovic se aproxima

Campeão do Masters 1000 de Cincinnati após uma final espetacular, o sérvio Novak Djokovic se aproximou da liderança do ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (21) com o espanhol Carlos Alcaraz ainda no topo.

Nos Estados Unidos, Djokovic se vingou de Alcaraz semanas depois de ter sido derrotado pelo jovem espanhol na decisão de Wimbledon.

Para conseguir a vitória, 'Nole' precisou de cinco 'match points', em um duelo de três horas e 49 minutos, com parciais de 5-7, 7-6 (9/7), 7-6 (7-4).