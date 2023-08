Votação é encerrada no Equador, abalado por assassinato de candidato presidencial

"O problema mais grave é a insegurança (...), tanta criminalidade, assassinatos, desaparecimentos, estamos assustados", disse Eva Hurtado, de 40 anos, à AFP enquanto esperava na fila para votar no norte da capital.

O Equador, outrora pacífico, tornou-se nos últimos anos um centro de operações para cartéis de drogas estrangeiros e locais, que impõem um regime de terror com assassinatos, sequestros e extorsões.

Além da violência, há uma crise institucional que deixou o país sem um Congresso há três meses, quando o impopular presidente Guillermo Lasso (direita) decidiu dissolvê-lo e convocar eleições antecipadas para evitar a destituição em um julgamento político por corrupção.

Ao encerrar as eleições, a autoridade eleitoral registrou uma participação de 82% dos 13,4 milhões de equatorianos que deveriam votar obrigatoriamente em um país de 18,3 milhões de habitantes. No exterior, foram registradas "dificuldades" para votar eletronicamente, de acordo com as autoridades.

Espera-se uma contagem extraoficial preliminar que comece por volta das 19h00 locais (21h00 de Brasília) e permita delinear o sucessor de Lasso.

O Equador votou "com três sentimentos: medo da insegurança (...), pessimismo em relação à situação econômica e desconfiança em relação à classe política", explicou Santiago Cahuasquí, cientista político da Universidade Internacional SEK, em entrevista à AFP.