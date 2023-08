Union Berlin goleia Mainz (4-1) com hat-trick de Behrens; Eintracht vence Darmstadt

A grande revelação da última temporada com o quarto lugar na Bundesliga, o Union Berlin, começou a temporada com uma vitória por 4 a 1 sobre o Mainz, com um hat-trick do atacante Kevin Behrens.

Os quase 23.000 torcedores do Union Berlin, que ocupa agora a 3ª posição do campeonato alemão, lotaram as arquibancadas do Alte Forsterei, talvez esperando um protagonismo de Kevin Volland, contratado há três dias ao Monaco.

Mas foi o outro Kevin que se mostrou decisivo, abrindo o marcador aos 52 segundos e ampliando para 2 a 0 aos 9 minutos de jogo.