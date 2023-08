CANADÁ CLIMA INCÊNDIO: Fogo avança no oeste do Canadá e milhares de pessoas foram evacuadas

Holanda e a Dinamarca prometeram neste domingo(20) enviar caças americanos F-16 para Kiev, anunciou o primeiro-ministro holandês durante uma visita do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a uma base da força aérea holandesa em Eindhoven, no sul do país.

=== CANADÁ CLIMA INCÊNDIO ===

KELOWNA:

Fogo avança no oeste do Canadá e milhares de pessoas foram evacuadas

Devido à propagação extremamente rápida das chamas, dois grandes incêndios se fundiram na Colúmbia Britânica, no oeste do Canadá, anunciaram as autoridades locais neste domingo(20), enquanto milhares de pessoas continuam evacuando a área.

=== EQUADOR VIOLÊNCIA ELEIÇÕES ===

QUITO:

Equador elege presidente em clima de tensão após assassinato

Os equatorianos começaram a votar neste domingo(20) para eleger um novo presidente sob a sombra do assassinato a tiros de um candidato e do estado de exceção para controlar a violência do narcotráfico.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CIDADE DO MÉXICO:

Furacão Hilary é rebaixado para tempestade tropical no noroeste do México

O furacão Hilary foi rebaixado para tempestade tropical neste domingo ao se aproximar da costa da península de Baja California, no noroeste do México, para depois seguir em direção ao sudoeste dos Estados Unidos.

-- EUROPA

LA ORATAVA:

Bombeiros espanhóis avançam na luta contra o incêndio de Tenerife

Os bombeiros avançam na extinção do enorme incêndio na ilha espanhola de Tenerife, depois de uma noite de sábado para domingo "muito melhor do que esperávamos", segundo o presidente do arquipélago das Canárias, Fernando Clavijo.

MOSCOU:

Sonda russa Luna-25 colide com superfície da Lua

A sonda Luna-25, a primeira missão da Rússia à Lua em quase 50 anos, colidiu com o satélite da Terra após um incidente, representando um fiasco para o programa espacial russo, afetado pela corrupção e falta de inovação.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Espanha vence Inglaterra (1-0) e conquista sua primeira Copa do Mundo feminina

A Espanha se sagrou campeã da Copa do Mundo feminina neste domingo (20) após derrotar a Inglaterra por 1 a 0 em uma final histórica disputada diante de 75.000 espectadores em Sydney.

