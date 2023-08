Neymar está lesionado e não pode treinar, diz Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal

Neymar, apresentado em grande estilo à sua nova torcida do Al-Hilal no sábado (19), chegou à Arábia Saudita com uma leve lesão e não está em condições de treinar, disse o técnico da equipe, Jorge Jesus, que ficou surpreso com a convocação do jogador para a seleção brasileira.

"Chegou com uma pequena lesão e ainda não vai poder treinar com a equipe. Não sei quando ele vai estar em forma para jogar", disse o treinador português no sábado, durante a coletiva de imprensa após o empate de seu time contra o Al-Feiha (1-1) no campeonato saudita.

O ex-astro do Paris Saint-Germain, recebido triunfalmente horas antes por dezenas de milhares de torcedores no Estádio Internacional King Fahd, assistiu à partida das tribunas.