Milhares de manifestantes apoiam regime militar no Níger

Milhares de manifestantes se reuniram no centro da capital do Níger na manhã deste domingo (20) para apoiar o regime militar, que tomou o poder do país africano em 26 de julho.

No sábado, o general Abdourahamane Tiani, novo homem forte após o golpe que depôs o presidente Mohamed Bazoum, garantiu em um pronunciamento na televisão que o período de transição no país não ultrapassaria três anos.

Assim como em todas as manifestações a favor do novo regime, canções foram ouvidas e cartazes com mensagens hostis contra a França e a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao) foram vistos por jornalistas da AFP.