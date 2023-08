Fogo avança no oeste do Canadá e milhares de pessoas foram evacuadas

Devido à propagação extremamente rápida das chamas, dois grandes incêndios se fundiram na Colúmbia Britânica, no oeste do Canadá, anunciaram as autoridades locais neste domingo(20), enquanto milhares de pessoas continuam evacuando a área.

Os incêndios também afetam o norte do Canadá, como a capital dos Territórios do Noroeste, Yellowknife, cercada há dias por focos, onde quase todos os seus 20.000 habitantes precisaram evacuar.

Os ventos do norte favoreceram o avanço do incêndio, que destruiu vários edifícios nesta região turística.

Depois de uma trégua no sábado, devido às chuvas da noite anterior, as autoridades preveem que as temperaturas devam voltar a subir no domingo.

"Embora o fogo não seja visível na superfície, está ativo e é enorme", disse o ministro do Meio Ambiente dos Territórios do Noroeste, Shane Thompson, no fim de sábado.

O Canadá enfrentou fenômenos climáticos extremos nos últimos anos, cujas intensidade e frequência aumentaram devido à mudança climática.