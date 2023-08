Equador elege presidente em clima de tensão após assassinato

Os equatorianos começaram a votar neste domingo(20) para eleger um novo presidente sob a sombra do assassinato a tiros de um candidato e do estado de exceção para controlar a violência do narcotráfico.

O assassinato de Fernando Villavicencio, em 9 de agosto, mudou as posições no tabuleiro político e tudo indica que não haverá margem suficiente para evitar a votação de 15 de outubro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até às 17h00 locais (19h em Brasília), os equatorianos devem eleger presidente, vice-presidente e 137 congressistas. Também votarão em um referendo sobre a exploração de petróleo bruto em uma parte do Parque Nacional Yasuní, na Amazônia.