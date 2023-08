Coco Gauff vence Muchova e conquista em Cincinnati seu primeiro WTA 1000

A americana, que havia eliminado a número 1 do mundo Iga Swiatek nas semifinais, se tornou assim a mais jovem campeã do torneio de Cincinnati.

No maior triunfo de sua promissora carreira, a jovem tenista americana Coco Gauff derrotou a tcheca Karolina Muchova neste domingo (20) na final do WTA 1000 de Cincinnati.

O evento termina mais tarde com a final masculina, na categoria Masters 1000, entre o espanhol Carlos Alcaraz e o sérvio Novak Djokovic, que vai tentar uma se vingar da derrota sofrida no mês passado em Wimbledon.

Com sua grande atuação na final feminina, Coco Gauff deu mais um aviso às rivais sobre seu imenso potencial a apenas uma semana do início do US Open, último Grand Slam do ano.

"Isso é inacreditável, especialmente com tudo o que aconteceu no verão na Europa", disse Gauff após a partida, relembrando suas derrotas nas quartas de final de Roland Garros e sua estreia em Wimbledon.

"Estou muito feliz por estar aqui. Foram muitas noites sozinha, chorando e tentando encontrar uma solução. Ainda estou fazendo isso, mas agradeço a Deus por me proteger", disse ela com seu maior troféu nas mãos.

A joia de Delray Beach (Flórida), que cresceu idolatrando as irmãs Serena e Venus Williams, já havia conquistado o título do WTA 500 em Washington no início do mês e nesta semana em Cincinnati ela seguiu elevando o nível de seu jogo até sair vitoriosa do duelo de sábado contra a favorita Swiatek.

Até então, Gauff não havia conseguido vencer um único set contra Swiatek em seus últimos sete confrontos, incluindo sua primeira aparição em uma final de Grand Slam em Roland Garros no ano passado.