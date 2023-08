Bombeiros espanhóis avançam na luta contra o incêndio de Tenerife

Os bombeiros avançam na extinção do enorme incêndio na ilha espanhola de Tenerife, depois de uma noite de sábado para domingo "muito melhor do que esperávamos", segundo o presidente do arquipélago das Canárias, Fernando Clavijo.

As chamas começaram na terça-feira em uma zona montanhosa no nordeste da ilha e, após cinco dias, queimaram 8.400 hectares e obrigaram à evacuação de mais de 12 mil pessoas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A noite correu muito melhor do que esperávamos. No final, alertávamos para uma situação complexa, aumento das temperaturas e vento. (...) Mas os bombeiros fizeram um trabalho muito intenso", disse Clavijo em conferência de imprensa na manhã deste domingo.