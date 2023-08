Autoridade eleitoral do Equador admite problemas em votação do exterior

A presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do Equador, Diana Atamaint, admitiu que durante as eleições gerais antecipadas deste domingo (20) houve "dificuldades" na votação eletrônica habilitada para os eleitores que vivem no exterior.

"O CNE reconhece as dificuldades que surgiram na votação eletrônica, principalmente na Europa, Ásia e Oceania", disse Atamaint em uma avaliação sobre o desenvolvimento do dia de votação, no qual um presidente e 137 deputados estão sendo eleitos.

Ela acrescentou que "as dificuldades foram superadas", sem especificar a razão para a falha.