Alemanha é eliminada da Copa do Mundo feminina

Pela primeira vez na história, seleção bicampeã não passou da fase de grupos. "Não consigo entender o que está acontecendo", disse a jogadora Alexandra Popp, que marcou o gol alemão no empate com a Coreia do Sul.Pela primeira vez na história, a Alemanha foi eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo de futebol feminino nesta quinta-feira (03/08), ao empatar em 1 a 1 com a Coreia do Sul, vice-campeã asiática. Cho So-Hyun e Alexandra Popp marcaram os gols da partida em Brisbane, na Austrália, diante de um público de 38.945 espectadores. No outro jogo da terceira rodada do grupo H, o Marrocos venceu a favorita Colômbia por 1 a 0. Duas vezes campeã mundial e atual vice-campeã europeia, a Alemanha teve uma campanha irregular: após uma vitória por 6 a 0 contra o Marrocos na estreia, perdeu por 2 a 1 para a Colômbia no segundo jogo. Com isso, as alemãs comandadas pela técnica Martina Voss-Tecklenburg somaram apenas quatro pontos e ficaram em terceiro lugar no grupo H, a pior campanha na história da seleção alemã no Mundial Feminino. Ao cair na primeira fase, as alemãs selaram o mesmo destino da seleção masculina nos mundiais de 2018 e 2022. "Não consigo entender o que está acontecendo aqui", disse a jogadora Alexandra Popp à rede pública de TV alemã ZDF. "É impossível analisar tudo isso de imediato. Foi irregular ao longo dos três jogos. Não era isso o que queríamos", completou. Colômbia e Marrocos se classificam Colômbia e Marrocos somaram seis pontos cada e se classificaram para as oitavas de final. A Coreia do Sul, com o único ponto conquistado no empate desta quinta-feira, ficou em último lugar no grupo H e também foi eliminada. A Alemanha sempre havia se classificado para as oitavas de final em primeiro lugar de seus grupos, com exceção de 1999, quando ficou em segundo lugar, atrás do Brasil. Na quarta-feira, o Brasil também foi eliminado da Copa, ao empatar em 0 a 0 com a Jamaica, na despedida da jogadora Marta dos Mundiais. "Eu quero que as pessoas no nosso Brasil continuem tendo o mesmo entusiasmo de quando começou a Copa, que continuem apoiando, porque as coisas não acontecem de um dia para o outro", disse a jogadora. A primeira partida das oitavas de final ocorre no sábado, às 2h (horário de Brasília), entre Suíça e França. le (ots)