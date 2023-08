Acidente de ônibus com torcedores do Corinthians deixa ao menos sete mortos

"Foram sete mortes e 27 pessoas foram levadas" para hospitais da região, disse à imprensa o tenente Fernando Frois, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, sem detalhar o estado de saúde dos feridos.

Os principais clubes brasileiros, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestaram suas condolências pelo acidente do ônibus, que segundo as autoridades estava em situação irregular.

Pelo menos sete pessoas morreram e outras 27 foram levadas para hospitais depois que um ônibus que transportava torcedores do Corinthians capotou em uma rodovia em Minas Gerais na madrugada deste domingo (20), informou o Corpo de Bombeiros.

O capotamento ocorreu durante a madrugada em um trecho sinuoso e em declive da rodovia BR-381, nos arredores de Belo Horizonte.

Segundo relatos de passageiros colhidos pelo portal de notícias G1, pouco antes de perder o controle do veículo, o motorista gritou que estava sem freios.

O ônibus transportava mais de 40 torcedores do Corinthians que viajaram para Belo Horizonte para assistir a uma partida contra o Cruzeiro no sábado, pelo campeonato brasileiro.

O veículo não tinha "registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros", informou a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em nota.

O presidente Lula se solidarizou com os familiares das vítimas e disse esperar que as causas do acidente sejam investigadas. "Precisamos de paz e de veículos de transporte em boas condições nas estradas", disse o presidente em suas redes sociais.

Além do Corinthians e do Cruzeiro, outros clubes como Flamengo, Palmeiras e São Paulo lamentaram publicamente a morte dos torcedores.