Ventos fortes alimentam incêndio na ilha espanhola de Tenerife e provocam mais evacuações

Este é o "incêndio mais complexo" a afetar o arquipélago das Canárias, localizado no Oceano Atlântico, nos últimos 40 anos, segundo as autoridades.

Ventos fortes durante a noite ajudaram a propagar o incêndio fora de controle em Tenerife, o que forçou mais moradores a fugirem de suas casas no setor norte desta turística ilha, indicaram as autoridades espanholas neste sábado.

"O incêndio está fora da capacidade de extinção, talvez não em todas as áreas, mas em grande parte", declarou o responsável pelo trabalhos de extinção do fogo, Pedro Martínez, que explicou que os esforços foram dificultados pelas grandes nuvens de fumaça e pelo vento.

"O comportamento meteorológico de ontem à noite foi, honestamente, severo (...). Isso fez com que o incêndio atingisse a encosta norte", disse Fernando Clavijo, presidente regional, que indicou o vento, a baixa umidade relativa e as temperaturas altas como causas.

Até a noite de sexta-feira, o incêndio fez com que mais de 4.500 pessoas fugissem de suas casas.

"Segundo cálculos prévios obtidos a partir do censo, o número de pessoas evacuadas pode ultrapassar 26 mil" no norte da ilha de Tenerife, a maior das Canárias, informou o Serviço de Segurança e Emergência neste sábado.

"Aqueles que precisam de alojamento serão encaminhados para os diferentes abrigos disponíveis", acrescentou o serviço na rede social X, antigo Twitter.

"As circunstâncias do incêndio mudaram. O clima mudou e tivemos que evacuar cinco municípios do norte de Tenerife", escreveu o chefe de emergência das ilhas, Manuel Miranda, no X. Ele alertou também sobre a "periculosidade e a proximidade do fogo".