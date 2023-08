Tribunal anula suspensão do partido do candidato Arévalo na Guatemala

Arévalo, filho do presidente progressista Juan José Arévalo (1945-1951), disputará as urnas com a ex-primeira-dama Sandra Torres, também social-democrata.

O rosto do Semilla, apesar de não ter aparecido nas pesquisas do primeiro turno do dia 25 de junho, agora lidera as pesquisas divulgadas esta semana.

Esquivel disse à AFP que a decisão garante "a participação de Semilla no processo (eleitoral) do segundo turno".

Em 12 de julho, o juiz Fredy Orellana determinou a suspensão da personalidade jurídica do partido Arévalo, que surpreendeu no primeiro turno presidencial ao ficar em segundo lugar.

A ordem de Orellana atendeu a um pedido feito pelo chefe da Procuradoria Especial Contra a Impunidade (FECI), Rafael Curruchiche, por supostas irregularidades no registro do Semilla entre 2017 e 2018.

No entanto, um dia depois, a mais alta instância judicial do país, a Corte Constitucional (CC), suspendeu provisoriamente a decisão judicial de Orellana e permitiu que o segundo turno ocorresse na data prevista.

Com a decisão da Suprema Corte na sexta-feira, a suspensão ficou definitivamente sem efeito.