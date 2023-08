Suécia vence Austrália (2-0) e fica com terceiro lugar na Copa feminina

A Suécia conquistou o terceiro lugar na Copa do Mundo feminina so derrotar a co-anfitriã Austrália por 2 a 0 em Brisbane neste sábado (19).

As suecas venceram com gols de Fridolina Rolfo de pênalti aos 30 minutos e de Kosovare Asllani no segundo tempo (62'), ficando com o terceiro lugar no Mundial pela quarta vez em sua história após os torneios de 1991, 2011 e 2019.