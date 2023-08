Sonda russa passa por 'emergência' durante manobra prévia a pouso na Lua

"Durante a operação, ocorreu uma situação de emergência a bordo da estação automática lunar, que impediu a realização da manobra com os parâmetros especificados", acrescentou.

A agência espacial russa Roscosmos detectou uma "situação de emergência" durante uma manobra antes do pouso na Lua da sonda russa Luna-25, conforme indicado em um comunicado neste sábado (19).

A Luna-25, a primeira sonda lunar lançada pela Rússia em quase meio século, decolou em 11 de agosto de uma base no Extremo Oriente russo e entrou com sucesso na órbita do satélite terrestre na quarta-feira (16).

O comunicado da Roscosmos não indica se a "situação de emergência" obrigará a retardar o pouso, previsto para segunda-feira, na cratera Boguslawski, no polo sul lunar.

Também não oferece detalhes sobre o problema técnico detectado.

O diretor da Roscosmos, Yuri Borisov, admitiu em junho ao presidente russo, Vladimir Putin, que a missão Luna-25, uma sonda de cerca de 800 quilos, era "arriscada".

"No mundo, a probabilidade de sucesso desse tipo de missão é calculada em cerca de 70%", declarou.

A agência espacial russa planeja uma missão de um ano com o objetivo de coletar amostras e analisar o solo lunar.