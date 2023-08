Rússia bombardeia cidade do norte da Ucrânia após reunião entre Putin e generais

Um ataque russo ao centro de Chernigov, norte da Ucrânia, deixou pelo menos sete mortos e dezenas de feridos, horas depois que o presidente russo, Vladimir Putin, se reuniu com generais do Exército.

A agência RIA Novosti publicou um vídeo do presidente russo, vestido de terno, saindo de um veículo no escuro e sendo recebido com um aperto de mãos pelo chefe do Estado-Maior, Valeri Gerasimov, em traje militar.

O bombardeio ocorreu depois que Putin se reuniu com os comandantes do Exército em Rostov-on-Don, perto da fronteira ucraniana, disse o Kremlin.

Rostov-on-Don, centro operacional da ofensiva russa na Ucrânia, foi palco de uma rebelião do grupo mercenário Wagner no final de junho, que assumiu brevemente o quartel-general da cidade.

Tanto a Rússia quanto a Ucrânia costumam realizar ataques de drones contra alvos militares, mas também civis.

As tropas russas "atacaram a partir do norte" com 17 drones Shahed de fabricação iraniana, disse o Exército ucraniano no Telegram, mas não especificou o que aconteceu com os outros dois dispositivos.

Os militares russos afirmaram que frustraram um ataque de mísseis ucranianos na península da Crimeia, no mar Negro, anexada por Moscou em 2014.

Também disseram que impediram o ataque de um drone ucraniano a um aeródromo militar na região de Novgorod, no noroeste da Rússia, longe da fronteira com a Ucrânia.

Além disso, afirmaram que "eliminaram" cerca de 150 soldados ucranianos que tentavam atravessar o rio Dnieper, a linha da frente no território do sul da Ucrânia, onde as forças de Kiev tentavam penetrar nas defesas russas.

