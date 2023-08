Neymar é recebido com festa em estádio lotado antes do jogo do Al-Hilal

Neymar foi recebido com uma grande festa neste sábado (19) por milhares de torcedores do Al-Hilal, da Arábia Saudita, país onde o craque brasileiro decidiu seguir sua carreira, assim como outros grandes nomes do futebol mundial.

Tochas, raios laser e fogos de artifício iluminaram o céu de Riad enquanto 'Ney', vestindo a camisa azul de seu novo time, entrava no gramado do King Fahd International Stadium, na capital saudita, com capacidade para 68 mil espectadores.

Neymar, de 31 anos, assinou por dois anos com o Al-Hilal após seis temporadas no Paris Saint-Germain, onde conquistou cinco títulos de campeão francês.