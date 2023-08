Mbappé marca em sua volta e PSG empata com Toulouse (1-1)

Fora do time titular no início mas autor de um gol de pênalti, Kylian Mbappé não evitou que o Paris Saint-Germain cedesse o segundo empate, desta vez fora de casa contra o Toulouse (1-1), resultado que tirou parte do brilho da volta do grande astro depois de uma briga com a diretoria do seu clube, neste sábado (19) pela segunda rodada.

O jogador de 24 anos havia sido dispensado do time titular no final de julho devido a sua decisão de permanecer no clube até o final do contrato em junho de 2024 e se recusar a renovar. Com isso ele acabou não sendo relacionado para a primeira rodada contra o Lorient (0-0).

Neste sábado o craque entrou em campo para substituir o sul-coreano Lee-Kang In aos 51 minutos, quando o jogo estava empatado em 0 a 0, e não demorou para marcar, convertendo aos 62 minutos um pênalti causado por ele mesmo após sofrer uma falta de Rasmus Nicolaisen na área.