Dortmund vence Colônia no fim na estreia no Alemão; Leverkusen derrota Leipzig

Este triunfo permite que o Dortmund siga na esteira do Bayern de Munique, que goleou o Werder Bremen por 4 a 0 na sexta-feira, e do Bayer Leverkusen, que venceu o RB Leipzig por 3 a 2 também neste sábado.

O Borussia Dortmund obteve neste sábado uma vitória sofrida por 1 a 0, em casa contra o Colônia, pela primeira rodada da Bundesliga, graças a um gol no fim do holandês Donyell Malen.

Os jogadores comandados pelo técnico Edin Terzic se reencontraram com mais de 80.000 torcedores no Westfalenstadion em um jogo do campeonato alemão, dois meses e meio após o dramático final da temporada, quando um empate em casa por 2 a 2 contra o Mainz deu o título ao Bayern de Munique.

Desta vez foi um reencontro com final feliz, em parte graças a Gregor Kobel, goleiro suíço do Borussia Dortmund, que salvou a sua equipe em diversas ocasiões, algumas delas criadas pelo armênio Sargis Adamyan (55' e 78').

Sem ideias do início ao fim do jogo, os jogadores do Dortmund sofreram na construção de jogadas diante da defesa sólida e bem posicionada do Colônia.

Terzic avaliou o desempenho de sua equipe. "Não estamos satisfeitos, os jogadores não estão satisfeitos e isso é um bom sinal. Estamos felizes com os três pontos", disse ele após a partida.