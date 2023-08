Comunicado do Business Wire :PUMA

Sports company PUMA has kicked off its celebrations for the World Athletics Championships in style, welcoming athletes, and media from around the world to the official opening of the PUMA House. Maria Valdes (Chief Product Officer at PUMA) and Erin Longin (General Manager, Run/Train) took to the stage alongside PUMA ambassadors, and icons of track and field including Karsten Warholm, Marcell Jacobs, Julien Alfred, Mutaz Barshim and Pia Skrzyszowska, giving insight on their preparations and expectations for the competition. Guests were also given the opportunity to hear from Jamaican athletes Shericka Jackson, Rasheed Broadbell, Hansle Parchment, and rising star Jaydon Hibbert. Watch the highlights video on PUMA YouTube. (Photo: Business Wire)

Marcell Jacobs afirmou: "Acho que tive muitas lesões nos últimos dois anos... Eu tentei bastante superar todos esses problemas. Sou daqueles que quer estar em boa forma, com condicionamento perfeito e pronto para encarar esse desafio muito importante no Campeonato Mundial em Budapeste".

Karsten Warholm afirmou: "Confiança é algo que se constrói. Obviamente não é algo dado. Se for, não é real. Nós nos preparamos muito bem nos treinos, e acho que é o segredo para eu estar confiante. Meu técnico cuida muito bem de mim, e, do jeito que trabalhamos, sempre temos controle. E, depois, claro, quando você vai ao Campeonato Mundial, você nunca sabe o que consegue alcançar".

Maria Valdes (diretora de produtos da PUMA) e Erin Longin (gerente geral de corrida/treinos) subiram ao palco juntas com embaixadores da PUMA e ícones do atletismo, incluindo Karsten Warholm, Marcell Jacobs, Julien Alfred, Mutaz Barshim e Pia Skrzyszowska, dando informações sobre suas preparações e expectativas em relação à competição.

Hansle Parchment afirmou: "Geralmente, todos pensam em ir para os EUA fazer faculdade, mas, no último minuto, mudamos de opinião e vamos para a University of the West Indies na Jamaica. Acho que foi uma boa decisão para mim, caso contrário eu estaria correndo todos os finais de semana nos EUA. Estou muito feliz por ter tomado a decisão de ficar na Jamaica".

