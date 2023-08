Cinco mortos e 37 feridos em bombardeio russo em Chernigov, norte da Ucrânia

O Exército russo afirmou que "eliminou" cerca de 150 soldados ucranianos que tentavam cruzar o rio Dnieper, a linha de frente no sul da Ucrânia, onde as forças de Kiev tentaram penetrar nas defesas russas.

"Cinco pessoas morreram", disse o ministro no Telegram. "Trinta e sete pessoas ficaram feridas, incluindo 11 crianças."

Um bombardeio russo contra uma praça central na cidade ucraniana de Chernigov (norte) deixou pelo menos cinco mortos e 37 feridos neste sábado, informou o ministro do Interior ucraniano, Igor Klimenko.

"Os militares russos derrotaram um destacamento inimigo de cerca de 150 pessoas que tentava se firmar na margem esquerda do rio Dnieper", disse o Ministério da Defesa russo em comunicado. "Os grupos inimigos dispersos foram completamente eliminados", acrescentou.

Longe da fronteira com a Ucrânia, na região de Novgorod (noroeste da Rússia), as forças de Moscou também afirmaram neste sábado ter impedido um ataque militar ucraniano com um drone contra um aeródromo militar.

"Hoje, por volta das 10h [3h em Brasília], o 'regime de Kiev' realizou um ataque terrorista com um drone do tipo helicóptero contra um aeródromo militar na região de Novgorod", disse o ministério da Defesa russo em um comunicado.

O drone foi abatido "com armas leves", acrescentou.

