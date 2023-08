Wall Street fecha com tendências mistas em sua terceira semana em baixa

A Bolsa de Nova York fechou com tendências divergentes nesta sexta-feira (18) e perto do equilíbrio em sua terceira semana consecutiva de queda, pressionada pelo aumento das taxas dos títulos do Tesouro.

O Dow Jones, principal índice, teve um ganho marginal de 0,07%, fechando em 34.500,66 pontos; o tecnológico Nasdaq recuou 0,20% para 13.290,78; e o amplo S&P 500 encerrou praticamente estável (-0,01%), em 4.369,71.

A baixa nos preços dos títulos de longo prazo do Tesouro dos Estados Unidos e o consequente aumento nos rendimentos se moderaram ligeiramente nesta sexta.