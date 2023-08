Vestidos de festa, robôs e clones em feira de animais de estimação na China

De robôs companheiros a dispositivos portáteis de monitoramento de saúde, o bem-estar animal é uma indústria lucrativa no país. E mesmo que todas as opções de cuidado falhem, na China existe a opção de clonar seu amado bichinho de estimação.

Espera-se que o mercado de animais de estimação cresça 68% e alcance 811 bilhões de iuanes (US$ 112 bilhões ou R$ 557 bilhões) até 2025, de acordo com a iiMedia Research.

O vestido de US$ 13.700, acompanhado por uma tiara, é feito à mão e desenhado para um casamento canino, disse à AFP Sun Chao, gerente do stand do vestido.

Alinhado à intensa cultura de trabalho da região, um item muito comum são os sistemas de vigilância, que permitem que os donos monitorem seus animais de estimação de forma remota.

Um robô de US$ 169 (R$ 841) segue os animais pela casa, os alimenta, os entretém com um laser e reproduz a voz de seu dono. Versões futuras do dispositivo usarão Inteligência Artificial para interpretar os movimentos do animal e reagir a eles.

Mas a tecnologia também serve para superar a morte.