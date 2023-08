Valencia vence Las Palmas e se mantém 100% no Espanhol

O Valencia manteve 100% de aproveitamento neste início de Campeonato Espanhol ao vencer o Las Palmas por 1 a 0 nesta sexta-feira (18), no estádio Mestalla, pela segunda rodada.

O único gol do jogo saiu no segundo tempo, com Pepelu cobrando pênalti (74').

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais cedo, o Villarreal marcou seus primeiros pontos no campeonato, ao bater o Mallorca também por 1 a 0, graças ao gol de Gerard Moreno, que aproveitou rebote do goleiro em cobrança de escanteio para mandar a bola para as redes (62').