Theo Walcott anuncia aposentadoria do futebol aos 34 anos

O atacante Theo Walcott, ex-jogador do Arsenal e da seleção da Inglaterra, anunciou sua aposentadoria do futebol nesta sexta-feira (18), aos 34 anos.

Walcott foi o jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção inglesa, pela qual fez 47 jogos e marcou oito gols, ao ser convocado em 2006 com 17 anos e 75 dias.

Após esse início fulminante, sofreu com as lesões até encerrar a carreira com o rebaixamento do Southampton na última temporada.

