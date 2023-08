Spalletti será o sucessor de Mancini na seleção italiana, segundo imprensa

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) chegou a um acordo com o técnico Luciano Spalletti para que ele assuma a seleção do país no lugar de Roberto Mancini, que deixou o cargo depois de cinco anos, informou nesta sexta-feira a imprensa local.

Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, Spaletti assinará um contrato de três anos, até setembro de 2026.

Após várias conversas por telefone, o ex-treinador do Napoli chegou a um denominador comum com o presidente da FIGC, Gabriele Gravina, com quem vai se reunir ainda nesta sexta para fechar o contrato.