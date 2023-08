Sandra Torres põe em dúvida a lisura do segundo turno na Guatemala

A candidata presidencial Sandra Torres pôs em dúvida, nesta quinta-feira (18), a lisura do segundo turno de domingo na Guatemala, ao afirmar que há estrangeiros e partidários de seu rival Bernardo Arévalo no sistema de computação do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE).

"Nós colocamos em dúvida esse processo eleitoral, nos preocupa muitíssimo qualquer alteração de dados", declarou a ex-primeira-dama em uma coletiva de imprensa anterior ao ato de encerramento de sua campanha.

Torres insinuou que o TSE opera a serviço do Semilla, o partido de Arévalo, que lidera as pesquisas de intenção de voto.