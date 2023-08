Quem são as Testemunhas de Jeová, alvo de ataque na Alemanha

Atentado em igreja de comunidade cristã deixou mortos em Hamburgo. Minoria religiosa possui 8 milhões de membros pelo mundo, 200 mil só no país europeu.Os integrantes das Testemunhas de Jeová se consideram os verdadeiros cristãos e adoram o "Deus todo poderoso e eterno". Apesar de ser concebido como invisível, cuja existência independe do ser humano, Jeová tem interesse pessoal em cada indivíduo. Os fiéis dessa comunidade religiosa consideram, ainda, Jesus Cristo como a primeira e única criatura criada exclusivamente por Deus. Para os testemunhas, existe apenas uma verdade, que estaria na Bíblia, a guardiã da Palavra de Deus sem equívocos e sem contestação. Eles acreditam ainda que a Bíblia é compatível com a ciência, além de ser o melhor guia de ética e moral. O ponto central de sua anunciação é a crença de que o fim dos tempos já começou. Como minoria religiosa, enfrentariam uma maioria sob poder de Satanás. Porém estariam salvos num novo mundo, por serem uma comunidade eleita. A minoria religiosa ficou conhecida por suas atividades missionárias, entre elas o oferecimento de cursos bíblicos gratuitos e a distribuição de panfletos e revistas, como a A Sentinela, além de pregar de porta em porta. Em seu site oficial, a comunidade disponibiliza conteúdos multimidia em mais de mil idiomas. Para ser considerado membro, é preciso ser batizado, com a imersão completa em água. Não se pratica batismo infantil: apenas maiores de 16 anos são aptos, após comprovar estudo intensivo da Bíblia e proclamar publicamente sua dedicação à congregação. Os testemunhas de Jeová rejeitam transfusões de sangue, festas de aniversário e todos os feriados e festas religiosas, com exceção da Eucaristia. Eles se definem como politicamente neutros por motivos religiosos, e não votam. Testemunhas de Jeová na Alemanha e no mundo A comunidade tem cerca de 8 milhões de membros em todo o mundo. Sua sede mundial fica em Nova York. Durante anos, as Testemunhas de Jeová foram a comunidade religiosa que cresceu mais rápido no mundo. Esse crescimento desacelerou a partir da década de 1990. Apesar disso, de acordo com dados oficiais da comunidade, nos anos anteriores a 2015, entre 250 mil e 300 mil novos fieis foram batizados anualmente. O maior crescimento foi registrado na América Latina e Leste Europeu. Na da Alemanha, a Testemunhas de Jeová é provavelmente a minoria cristã mais conhecida. É considerada uma seita, devido à formação rigorosa, o controle mútuo e a espera do fim do mundo iminente. Com cerca de 200 mil membros, a congregação alemã é uma das maiores da Europa – apesar de os números estarem estagnados ou em declínio. Em 10 de fevereiro de 2006, recebeu o status de entidade, sendo, assim, reconhecida como uma comunidade religiosa pelas leis alemãs. Esse reconhecimento é visto como uma compensação tardia por seu sofrimento durante o regime nazista; ao se recusarem jurar lealdade a Adolf Hitler, os testemunhas de Jeová foram perseguidos e centenas morreram em campos de concentração. Origem nos Estados Unidos O grupo estritamente organizado e financiado por doações foi fundado no fim do século 19 pelo empresário americano Charles Taze Russell (1852-1916). Historicamente, as Testemunhas de Jeová são um resultado tardio do chamado segundo Grande Despertar de meados do século 19 nos Estados Unidos. Nesse período, numerosas comunidades religiosas protestantes surgiram, em reação ao Iluminismo. Os movimentos do Grande Despertar são caracterizados por correntes do Cristianismo que enfatizam a conversão do indivíduo, a experiência da fé e um modo de vida estritamente cristão, orientado pela Bíblia. Autor: Ralf Bosen