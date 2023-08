ONU acusa forças turco-cipriotas de atacar capacetes azuis

As forças cipriotas turcas atacaram nesta sexta-feira (18) os capacetes azuis da ONU que tentavam bloquear a controversa construção de uma estrada na zona-tampão que divide o Chipre, indicou a missão da ONU na ilha.

O incidente ocorreu em Pyla (ou Pile, em turco), único povoado onde vivem juntos cipriotas turcos e gregos, na linha verde vigiada pela ONU que divide a ilha entre a República do Chipre - membro de União Europeia, que exerce sua autoridade no sul - e a autoproclamada República Turca de Chipre do Norte (RTCN), reconhecida apenas pela Turquia, que invadiu o norte da ilha em 1974.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostravam os tratores afastando veículos da ONU, barreiras de concreto e arames farpados, enquanto um grupo de policiais turco-cipriotas empurrava os capacetes azuis.