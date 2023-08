OEA reitera preocupação com judicialização do segundo turno na Guatemala

A Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos (MOE/OEA) reiterou nesta sexta-feira sua preocupação com a judicialização do segundo turno eleitoral na Guatemala, que será realizado no próximo domingo, depois que o Ministério Público (MP) anunciou que deve haver prisões de líderes do partido Semilla, do candidato Bernardo Arévalo.

"A poucas horas do início da jornada eleitoral, a missão expressa sua preocupação diante do anúncio do MP de uma série de ações que persistem em judicializar o processo eleitoral na Guatemala ", expressou a entidade da OEA.

O promotor questionado Rafael Curruchiche declarou ontem que não descarta, após a eleição, novas medidas contra o Semilla, que acusa de ilegalidades em sua formação, em 2017.