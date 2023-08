Moraes autoriza quebra de sigilo bancário de Bolsonaro em investigação sobre joias

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou o acesso aos dados bancários do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sua esposa Michelle, no âmbito da investigação sobre supostos desvios de joias e outros presentes oficiais, informa a imprensa.

Procurados pela AFP, nem o Supremo Tribunal Federal nem a Polícia Federal confirmaram a autorização até o momento.

Entre os presentes de Estado estão duas esculturas, uma em forma de barco e outra de palmeira, oferecidas pelo governo do Bahrein durante visita de Bolsonaro em 2021.

Além disso, há joias masculinas oferecidas pela Arábia Saudita, como um relógio e uma caneta-tinteiro da luxuosa marca suíça Chopard.

"Foi criada uma estrutura para desviar os bens de alto valor presenteados por autoridades estrangeiras ao ex-presidente da República (...) para enriquecimento ilícito", afirmou Moraes na semana passada, ao ordenar operações de busca na casa de ex-ajudantes do presidente.

Em abril, Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal no âmbito do caso das joias sauditas e negou qualquer irregularidade.

O ex-presidente viajou aos Estados Unidos dois dias antes do fim do mandato e não compareceu no dia 1º de janeiro à cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o derrotou por estreita margem nas eleições de outubro.