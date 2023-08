Morador do Reino Unido encontra peixe pré-histórico conhecido como 'vampiro das águas'

Craig Evans, um morador do Reino Unido especialista em forrageamento costeiro, despertou a atenção dos seus quase 10 mil seguidores no Instagram ao compartilhar a foto de um peixe pré-histórico com uma aparência pouco amigável. Durante uma pescaria, Evans avistou uma lampreia marinha, um tipo de peixe com formato que lembra uma enguia, mas com uma boca circular cheia de "dentes" de queratina.

"Encontrei esta ‘Lampreia do Mar’ morta enquanto pescava trutas marinhas em um rio do oeste do País de Gales. Essas maravilhas da natureza desovam em água doce, alimentam-se de minúsculas algas e micro-organismos até migrarem para o mar para caçar peixes maiores.", escreveu Evans em seu Instagram.

O homem, que coordena passeios de coleta costeira no sudoeste do País de Gales há sete anos, explicou aos seus seguidores que a boca assustadora do animal se prende ao lado do peixe e suga seu sangue. Este é o motivo pelo qual a espécie também é chamada de peixe vampiro.