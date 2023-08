Liverpool contrata volante japonês Wataru Endo

O Liverpool anunciou nesta sexta-feira (18) a contratação do volante japonês Wataru Endo, ex-capitão do Stuttgart da Alemanha, que chega com um contrato de "longa duração".

"É um jogador que explodiu um pouco tarde e, se olharmos do ponto de vista dos nossos proprietários, já estava muito velho para nós quando chegou ao Stuttgart. Evidentemente, eu tenho uma opinião diferente sobre e isso e sempre o admirei", acrescentou Klopp.

Endo é a terceira contratação do Liverpool nesta janela de transferências, depois do húngaro Dominik Szoboszlai, do RB Leipzig, e do argentino Alexis Mac Allister, do Brighton, que chegaram para reforçar o setor de meio-campo, após as saídas jogadores como Jordan Henderson, Fabinho e James Milner.

Antes de contratar o volante japonês, os 'Reds' tinham aberto negociações com outros jogadores da posição com experiência na Premier League, o equatoriano Moisés Caicedo e o belga Romeo Lavia, mas ambos assinaram com o Chelsea.

"A semana passada foi difícil, sem dúvida. Mas quando se tem um problema, ou você fica bloqueado ou encontra uma solução. Estou mais do que feliz por ter uma solução", disse Klopp.

"O mercado de transferências é assim: você fala com pessoas, jogadores, clubes, e as vezes funciona, outras vezes não", concluiu o treinador alemão.

